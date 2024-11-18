Снайперы из Бурятии нанесли удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские снайперы показали работу на Южно-Донецком направлении зоны СВО. На видео бойцы нанесли удар по боевикам ВСУ Чаще всего к позиции бойцы продвигаются пешком или ползком, неся на себе десятки килограммов оружия и боеприпасов.