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Да Силва одобрил закон об ответных мерах на санкции против Бразилии

Да Силва одобрил закон об ответных мерах на санкции против Бразилии

Закон, предусматривающий возможность принятия Бразилией ответных мер в отношении государств, которые ввели против нее санкции, одобрен президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщает CNN Brasil.

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