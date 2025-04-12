Да Силва одобрил закон об ответных мерах на санкции против Бразилии

Закон, предусматривающий возможность принятия Бразилией ответных мер в отношении государств, которые ввели против нее санкции, одобрен президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщает CNN Brasil.
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