Глава украинской военной разведки признался в попытках захвата ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которые были отбиты российскими силами.
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