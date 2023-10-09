Глава украинской военной разведки признался в попытках захвата ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которые были отбиты российскими силами.