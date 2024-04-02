ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как я не помогла бабушке в магазине

Как я не помогла бабушке в магазине

"Прости, дочка, не хватает у меня денежек," - вздохнула бабушка и, сгорбившись пошла к выходу из магазина, а женщина, рыдая, кинулась к полкам с колбасой, сыром, йогуртами, шоколадными конфетами.

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