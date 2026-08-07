Канцерогенна и подавляет иммунитет: почему черная плесень на стенах – настоящая проблема для здоровья

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Плесень на стенах – реальная угроза здоровью. Грибки, разрастающиеся на строительных материалах, выделяют токсичные соединения, способные повреждать легкие и подавлять иммунную систему.
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