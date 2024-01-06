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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Енисей», «Самара» примет новосибирское «Динамо»

УГМК в Екатеринбурге примет красноярский «Енисей», «Самара» дома сыграет с новосибирским «Динамо». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Динамо Москва – МБА 6 января.

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