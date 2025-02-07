Высокая ставка ЦБ не проблема для "Транснефти"

Позитивно смотрим на акции Транснефти, так как и тариф на транспортировку нефти растет опережающими темпами, и есть шанс, что размер средств, направляемых из свободного денежного потока на дивиденды, будет увеличиваться, хотя дивиденды последние 2 года и так достаточно хороши и дивидендная доходность составляет 10-12%.