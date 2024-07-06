Атака дронов привела к возгоранию резервуаров с топливом на Кубани

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты Краснодарского края привела к возгоранию резервуаров с топливом, заявили в региональном правительстве 6 июня, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
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