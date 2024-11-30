Глава Дагестана сообщил о безрезультатной атаке дрона ВСУ по Каспийску

Объекты в Каспийске попытались атаковать ВСУ с применением беспилотного летательного аппарата, заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов «Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал глава республики.