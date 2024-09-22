Посол США оценил вероятность появления военных баз в Финляндии

Финляндия и США будут продолжать военное сотрудничество, но для появления на финской территории постоянных американских военных баз пока «нет условий», заявил посол США в Хельсинки Дуглас Хики, 22 сентября пишет Ilta-Sanomat.
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