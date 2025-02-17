«Ребенка надо оперировать, но опыта такого в мире нет»: истории 4 чудесных спасений в СПбГПМУ

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет — не только один из главных медвузов страны, но и клиника, в которой каждый год получают высококвалифицированную медпомощь около ста тысяч детей.
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