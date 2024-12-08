Депутат Гаврилов: жителей России в праздники ждет двойная оплата

При сдельной оплате труда применяются двойные расценки, а при почасовой — двойная часовая ставка.Депутат Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости о том, что в период с первого по восьмое января за работу в праздники сотрудникам полагается двойная оплата за каждый час.