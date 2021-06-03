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Жена Илона Маска считает ИИ предвестником коммунизма

Жена Илона Маска считает ИИ предвестником коммунизма

TikTok Канадская певица Граймс опубликовала странное видео и вызвала ажиотаж в TikTok. В ролике жена Илона Маска с разрисованным лицом рассуждает об искусственном интеллекте и называет его "самым быстрым путем к коммунизму", рассказывает Daily Mail.

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