Заседания советов директоров ОГК-2, «Ленэнерго» и «Роснефти» - основные события 30 января

Во вторник, 30 января, пройдет заседание совета директоров «Ленэнерго». В рамках данного заседания планируется рассмотреть отчет об исполнении инвестпрограммы ПАО «Россети Ленэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
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