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Экс-депутат Рады Кива: визит Джонсона на Украину понадобился, чтобы отвлечь ее жителей от сдачи Соледара и скорой потери Бахмута

Экс-депутат Рады Кива: визит Джонсона на Украину понадобился, чтобы отвлечь ее жителей от сдачи Соледара и скорой потери Бахмута

Визит бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона на Украину понадобился, чтобы отвлечь ее жителей от сдачи Соледара и скорой потери Бахмута (украинское название города Артемовска).

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