Врачи рассказали, что йогурт с цитрусами является худшим вариантом завтрака

Зарубежные врачи призвали обращать внимание на йогурт в сочетании с цитрусовыми. По словам специалистов, молочное лакомство вместе с дольками апельсина или мандарина может привести к серьёзному дискомфорту в ЖКТ из-за особенностей состава продуктов.