PNAS: особый белок улучшает доставку лекарств от болезни Альцгеймера в мозг Ученые из Университета Гакуин в Кобе (Япония) создали химерный белок для точечной доставки лекарств от болезни Альцгеймера в гиппокамп — центр памяти мозга.