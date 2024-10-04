PNAS: особый белок улучшает доставку лекарств от болезни Альцгеймера в мозг Ученые из Университета Гакуин в Кобе (Япония) создали химерный белок для точечной доставки лекарств от болезни Альцгеймера в гиппокамп — центр памяти мозга.
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