На Индустриальном проспекте под окнами дома нашли труп пенсионерки

В квартире погибшей полиция обнаружила ее 42-летнего сына Полиция выясняет обстоятельства падения пенсионерки из окна квартиры в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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