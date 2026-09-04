Российские хакеры вскрыли данные о мобилизованных через приглашение в салон красоты

Российские хакеры взломали базу Нацполиции Украины и выявили число мобилизованных, которые попались на удочку благодаря одной из сотрудниц украинской полиции.
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