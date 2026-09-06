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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино будет баллотироваться на пост президента ФИФА в марте, несмотря на скандал из-за проекта по продаже части прав на ЧМ. Пока у него нет соперников

ФИФА подтвердила, что Джанни Инфантино не отказывается от борьбы за пост президента организации на предстоящих выборах.

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