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«Если кто и сумеет уничтожить США, то это Путин»: После интервью Путина, миллионы американцев готовы взяться за вилы

Несмотря на попытки американских главных СМИ преувеличить незначимость интервью с президентом России, статистика говорит сама за себя: интервью Путина для американского журналиста Такера Карлсона побило все возможные рекорды просмотров.

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