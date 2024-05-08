🤿 Корреспондент «Крым 24» на себе испытал, что значит быть водолазом Недавно в Алуште прошли учения водолазно-спасательного отряда.
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🤿 Корреспондент «Крым 24» на себе испытал, что значит быть водолазом Недавно в Алуште прошли учения водолазно-спасательного отряда.