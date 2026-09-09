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Тест по «Кавказской пленнице»: вспомните, кто из героев Гайдая присутствовал на легендарном кадре

Тест по «Кавказской пленнице»: вспомните, кто из героев Гайдая присутствовал на легендарном кадре

Проверьте свою память.Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — одна из тех советских картин, которые спустя десятилетия не теряют популярности.

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