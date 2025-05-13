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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 42 шайбы

Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 42 шайбы

Нападающий «Вашингтона» реализовал большинство в 4-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (2:4, третий период, 1-2).

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