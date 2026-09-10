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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джастин Гейджи: «После того, как я подрался с Оливейрой и Хабибом, я подумал: «Черт, Махачев – большой сукин сын». В двух последних поединках я весил 81 кг или больше»

Чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи рассказал, сколько массы он набирает после взвешивания. «В двух последних поединках я весил 81 кг или больше.

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