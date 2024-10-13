Зеленский заявил о якобы отправке солдат КНДР в зону СВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика укрепляет союзнические связи с Российской Федерацией, обвинив Пхеньян в отправке собственных военнослужащих на территорию проведения СВО.
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