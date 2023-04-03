ИЗВЕСТИЯ iz

6 664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Пора уже по всей стране этих "навальнистов", участников ФБК и прочих "деятелей оппозиции" вязать, если надо то и отст...Мать укрывавшего ...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Придется повторить 1945, а содержание российских вооруженных сил на освобожденных территориях Западной Европы наложит...Вице-канцлер ФРГ ...
  • Леонид Ла Рошель
    Вопрос Микробу - с х..я ли гости понаехали? Каким боком Китай к усраине? Про своё участие расскажи, как вы все дружно...Макрон заявил о в...

Картина дня

наверх