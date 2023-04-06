Дополнительные ночные «Ласточки» из Петербурга запустят в летний сезон

Электропоезда будут курсировать между Северной столицей и Псковом, а также Псковом и Петрозаводском. Дополнительные ночные поезда «Ласточка» запустят летом между Петербургом и Псковом, а также между Псковом и Петрозаводском.
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