Враг опубликовал кадры удара дронов по дому, в котором погиб комбриг Антон Грунис

Ресурсы Сил беспилотных систем ВСУ опубликовали кадры удара дронов-камикадзе по дому, в котором находился командир 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Антон Грунис.
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