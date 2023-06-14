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В РФ развернулась торговля антидроновыми ружьями, хотя по ним нет ни одного закона

Издание "НИ" рассказало, что на российских марткеплейсах развернулась торговля ружьями против дронов и ниже кратко расскажем про эту тему.

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