Такер Карлсон объяснил, почему Трамп на него разгневан

Американский журналист Такер Карлсон раскрыл, почему Дональд Трамп на него рассержен. Во время ударов США по Ирану Карлсон раскритиковал президента за поддержку Израиля, что вызвало недовольство.
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