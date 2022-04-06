Джек Хьюз пропустит остаток регулярки из-за травмы колена. 20-летний форвард «Нью-Джерси» завершил сезон с 56 очками в 49 играх

Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз пропустит остаток регулярки из-за травмы колена. У 20-летнего игрока диагностировано легкое растяжение связок левого колена.

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