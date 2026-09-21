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Царьград

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Кубань 22 сентября: до +28 °С, туман и дожди на побережье

Кубань 22 сентября: до +28 °С, туман и дожди на побережье

22 сентября в Краснодаре осадков не ожидается, воздух прогреется до +26…28 °С, а по краю местами пройдут кратковременные дожди и ночью образуется туман.

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