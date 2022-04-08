В Забайкальском крае благодаря грамотному применению служебной собаки раскрыта кража имущества со строящегося объекта.
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