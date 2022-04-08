Происшествия

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В Забайкальском крае благодаря грамотному применению служебной собаки раскрыта кража имущества со строящегося объекта

В Забайкальском крае благодаря грамотному применению служебной собаки раскрыта кража имущества со строящегося объекта.

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