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Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации, по мнению военных, нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости публикацию Financial Times.

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