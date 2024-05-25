Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации, по мнению военных, нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости публикацию Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии