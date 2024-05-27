В Новоаннинской межпоселенческой библиотеке сегодня чествуют работников библиотек. 27 мая ежегодно отмечают Общероссийский День библиотекаря.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Новоаннинской межпоселенческой библиотеке сегодня чествуют работников библиотек. 27 мая ежегодно отмечают Общероссийский День библиотекаря.