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Mick Jagger Has Some Sage Advice For Trump-Hater Springsteen

Mick Jagger Has Some Sage Advice For Trump-Hater Springsteen

Mick Jagger Has Some Sage Advice For Trump-Hater Springsteen Authored by Steve Watson via Modernity News, Mick Jagger is pushing back against the trend of rock stars turning stages into campaign rallies, offering a refreshing contrast to Bruce Springsteen's repeated anti-Trump outbursts.

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