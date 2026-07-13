Mick Jagger Has Some Sage Advice For Trump-Hater Springsteen Authored by Steve Watson via Modernity News, Mick Jagger is pushing back against the trend of rock stars turning stages into campaign rallies, offering a refreshing contrast to Bruce Springsteen's repeated anti-Trump outbursts.
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