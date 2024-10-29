Bloomberg: Тайвань подписал с США соглашения о поставке 1000 ударных БПЛА

Соглашения о поставках до 1000 ударных БПЛА на Тайвань подписало с США министерство обороны островного непризнанного государства, сообщило 29 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
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