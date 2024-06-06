Политолог Марков объяснил, почему Путин эмоционально отреагировал на слова НАТО

Evgenija Palette

НАТО понимает только одно - Чтобы их не ликвидировали, как бесполезное и очень дорогое предприятие - о чем говорил Трамп неоднократно - им надо СУЕТИТЬСЯ и ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ УСЛУГИ В ЛЮБОМ НАЗРЕВАЮЩЕМ КОНФЛИКТЕ... ( Представляете, сколько ДАРМОЕДОВ боятся, что их похерят...).