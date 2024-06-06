Президент России Владимир Путин выразил резкое возмущение по поводу заявлений НАТО о якобы существующих планах России по нападению на Альянс.
Политолог Марков объяснил, почему Путин эмоционально отреагировал на слова НАТО
Комментарии
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Evgenija Palette
НАТО понимает только одно - Чтобы их не ликвидировали, как бесполезное и очень дорогое предприятие - о чем говорил Трамп неоднократно - им надо СУЕТИТЬСЯ и ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ УСЛУГИ В ЛЮБОМ НАЗРЕВАЮЩЕМ КОНФЛИКТЕ... ( Представляете, сколько ДАРМОЕДОВ боятся, что их похерят...).
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18 час.
Eduard
В НАТО и США видимо гаданьем занялись,всё за всех они "знают"! Вернее убеждают,что "знают"!
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16 час.
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