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Ставропольцы не нашли обещанных властью по 20 рублей яблок на рынке

Ставропольцы не нашли обещанных властью по 20 рублей яблок на рынке

Полюбин рассказал, что на ярмарках и рынках можно приобрести выращенные в регионе яблоки. По его словам, их стоимость в точках продаж производителей составляет от 20 до 60 рублей за килограмм в зависимости от сорта.

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