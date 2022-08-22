Ставропольцы не нашли обещанных властью по 20 рублей яблок на рынке

Полюбин рассказал, что на ярмарках и рынках можно приобрести выращенные в регионе яблоки. По его словам, их стоимость в точках продаж производителей составляет от 20 до 60 рублей за килограмм в зависимости от сорта.
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