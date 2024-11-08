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Царьград

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Глава Екатеринбурга отчитал глав районов за плохо убранный  снег

Все виновные остались без премийГлава Екатеринбурга жёстко отчитал глав районов за то, что 6 января в городе поздно начали убирать снег.

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