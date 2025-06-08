Рост тарифов ЖКХ в России: средний показатель - 11,9%

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы повысятся на 11,9%, однако этот показатель будет различаться в зависимости от региона, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.