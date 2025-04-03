Левитт: Россия может столкнуться с дополнительными «жесткими» санкциями США

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Российская Федерация может столкнуться с дополнительными «жесткими» санкциями со стороны Соединенных Штатов несмотря на то, что не фигурирует в списках государств, затронутых новыми американскими пошлинами.
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