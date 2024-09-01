❕В Раздольненском районе жители пострадавших от подтопления сёл смогут получить компенсацию Специально для этого в муниципалитете ввели режим «Угроза ЧС».
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❕В Раздольненском районе жители пострадавших от подтопления сёл смогут получить компенсацию Специально для этого в муниципалитете ввели режим «Угроза ЧС».