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Царьград

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В Москве обновили правила пользования метро: что нужно знать гостям столицы

В Москве обновили правила пользования метро: что нужно знать гостям столицы

Животных в целях безопасности требуется перевозить в специальных контейнерах и сумках. Исключение – собаки-поводыри.

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