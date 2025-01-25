В Москве обновили правила пользования метро: что нужно знать гостям столицы

Животных в целях безопасности требуется перевозить в специальных контейнерах и сумках. Исключение – собаки-поводыри.
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