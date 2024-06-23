Посиневшие воротнички: россияне задумались о переходе на рабочие специальности

Россияне стали задумываться о переходе на рабочие специальности. О таких планах заявил каждый четвертый из всех, кто собирается менять работу, причем многие из них оказались IT-специалистами, отмечают эксперты.
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