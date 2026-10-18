Крылья новой эры: «Гадюки», «Герани» и оптоволокно меняют правила на фронте Виктор Литовкин: Нам пришлось пройти через четыре года ошибок и массы потерь Современное поле боя меняется с калейдоскопической скоростью.
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