Матвийчук считает, что удары возмездия за Крымский мост еще впереди.Групповой удар возмездия за теракт на Крымском мосту не заставил себя долго ждать.
«Если разрушить мосты в Киеве, там жизнь остановится»
Комментарии
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В
Владимир
Наши Киев трогать не будут. Тамже Зеля
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16 час.
Надежда Кувыкина
Надеемся, что сделают... Если не Киев, то Ужгород и тд.... Давно пора!!!!
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
причём зеля !зеля президент террорист и должен быть повешен без суда и следствия как главный террорист отдающий приказы!
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15 час.
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