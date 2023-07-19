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«Если разрушить мосты в Киеве, там жизнь остановится»

«Если разрушить мосты в Киеве, там жизнь остановится»

Матвийчук считает, что удары возмездия за Крымский мост еще впереди.Групповой удар возмездия за теракт на Крымском мосту не заставил себя долго ждать.

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Комментарии
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В
Владимир
Наши Киев трогать не будут. Тамже Зеля
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16 час.
Надежда Кувыкина
Надеемся, что сделают... Если не Киев, то  Ужгород и тд.... Давно пора!!!!
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
причём  зеля  !зеля   президент  террорист и должен быть  повешен  без суда и следствия  как главный террорист отдающий приказы!
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15 час.

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