Героически погибшему в СВО Руслану Нестерову в Миллеровском районе установлена мемориальная доска

Голубое небо, пока еще ласковое, не обжигающее солнце, звонкоголосье птиц, свежая зелень деревьев и трав, благоухающее цветение… Весеннее природное ликование в майские дни привычны для нас, как тишина и спокойствие на родной земле, длящиеся долгие десятилетия после Победы в Великой Отечественной войне.