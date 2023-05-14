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Героически погибшему в СВО Руслану Нестерову в Миллеровском районе установлена мемориальная доска

Героически погибшему в СВО Руслану Нестерову в Миллеровском районе установлена мемориальная доска

Голубое небо, пока еще ласковое, не обжигающее солнце, звонкоголосье птиц, свежая зелень деревьев и трав, благоухающее цветение… Весеннее природное ликование в майские дни привычны для нас, как тишина и спокойствие на родной земле, длящиеся долгие десятилетия после Победы в Великой Отечественной войне.

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