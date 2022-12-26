В Ленинской ЦРБ раскрыли картельный сговор по закупкам

УФАС выявило сговор среди 10 предприятий, которые принимали участие в торгах при проведении закупок на поставку реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели и постельного белья для ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» в период с 2019 по 2021 год.