Крымское информационное агентство

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Почему в Китае борьба с коррупцией идёт более успешно чем в России?  Потому что в Китае на борьбу с коррупцией выделя...В Ленинской ЦРБ р...
  • Виктор Журихин
    Пора уже по этому виду преступлений применять высшую меру наказания, либо проводить конфискацию так, чтобы обвиняемый...В Ленинской ЦРБ р...
  • Владимир Петров
    Вот кому поистине слава...В Симферополе нов...

В Ленинской ЦРБ раскрыли картельный сговор по закупкам

В Ленинской ЦРБ раскрыли картельный сговор по закупкам

УФАС выявило сговор среди 10 предприятий, которые принимали участие в торгах при проведении закупок на поставку реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели и постельного белья для ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» в период с 2019 по 2021 год.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх